Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
29.04.2026 13:05  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vali yardımcıları, bağımlılıkla mücadelede görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, gençleri tehdit eden madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan koruyucu ve önleyici faaliyetlere ilişkin sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından kurul üyeleri, bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılabilecek çalışmalar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere tüm bağımlılık türleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Kurumlar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Varol, gençleri tehdit eden tüm bağımlılık unsurlarına karşı azim ve kararlılıkla mücadele edileceğini kaydetti.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:01:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.