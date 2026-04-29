Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Adıyaman'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vali yardımcıları, bağımlılıkla mücadelede görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, gençleri tehdit eden madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan koruyucu ve önleyici faaliyetlere ilişkin sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından kurul üyeleri, bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılabilecek çalışmalar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere tüm bağımlılık türleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Kurumlar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Varol, gençleri tehdit eden tüm bağımlılık unsurlarına karşı azim ve kararlılıkla mücadele edileceğini kaydetti.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN