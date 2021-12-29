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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı - Son Dakika

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı

29.12.2021 11:07
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı son toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı son toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen toplantı Valilik Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ile kurul üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda bağımlılıkla mücadele kapsamında kentte yürütülen çalışmalar, dumansız hava sahası denetimleri, uçucu madde denetimleri ile kamu kurumları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından 2021 yılında yapılan faaliyetler ve çalışmalar hakkında Vali Fuat Gürel ile katılımcılara bilgiler verildi.

Bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulunan Vali Fuat Gürel, her çocuğun ve gencin en az bir spor branşına, sosyal veya kültürel faaliyete yönlendirilmesinin bağımlılıkla mücadelede çok önemli olduğunu ifade ederek, sahte içki denetimlerine daha fazla önem verilmesi talimatlarında bulundu. - KARABÜK

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı

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İl Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu, Cumhuriyet, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı - Son Dakika
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