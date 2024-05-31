Bağlarbaşı köyünde 1 milyon metreküplük gölet ile su israfına son - Son Dakika
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Yerel

Bağlarbaşı köyünde 1 milyon metreküplük gölet ile su israfına son

Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan ve tamamlandığında 1 milyon metreküp su kapasitesine sahip olacak göletin inşaatına başlandı. Temelden 43 metre yüksekliğinde olacak gölet, 171 hektar araziyi kapalı sulama sistemi ağıyla donatacak ve su israfını önleyecek. Göletin tamamlanmasıyla birlikte, Bağlarbaşı köyünde tarımsal üretimin artması ve çiftçilerin gelir seviyelerinin yükselmesi bekleniyor.

31.05.2024 20:49
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Bağlarbaşı köyünde 1 milyon metreküplük gölet ile su israfına son

TOKAT - Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan ve tamamlandığında 1 milyon metreküp su kapasitesine sahip olacak göletin inşaatına başlandı. Temelden 43 metre yüksekliğinde olacak gölet, 171 hektar araziyi kapalı sulama sistemi ağıyla donatacak ve su israfını önleyecek.

Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak üzere planlanan gölet inşaatına başlandı. Proje tamamlandığında, 1 milyon metreküp su kapasitesine sahip olacak olan gölet, bölgedeki tarım faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak. Temelden 43 metre yüksekliğe sahip olacak gölet, 171 hektar araziyi kapalı sulama sistemi ağıyla örerek sulama suyu temin edecek. Bu sayede su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor. Modern sulama tekniklerinin kullanılmasıyla, bölgedeki çiftçiler daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapma imkanı bulacak. Gölet inşaatının tamamlanmasıyla birlikte, Bağlarbaşı köyünde tarımsal üretimin artması ve çiftçilerin gelir seviyelerinin yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, projeyle birlikte çevre dostu bir sulama sistemi kurulmuş olacak ve su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması sağlanacak. Göletin tamamlanmasının ardından, bölgedeki tarım faaliyetlerinin ivme kazanması ve ekonomik anlamda kalkınmanın hızlanması öngörülüyor.

Gölet inşaatı hakkında bilgi veren Bağlarbaşı köyü Muhtarı Ali Kuvvet; "Şu an da Bağlarbaşı köyü inşaat alanındayız. Gölet inşaatı bittikten sonra 1 milyon metreküp su depolaması olacak. Göletin temelden yüksekliği 43 metre olacak. Ayrıca net 171 hektar alan kapalı sulama sistemiyle donatılacak. Ayrıca gölet ve yayla kullanımı için 8 metre genişliğinde 7 kilometre uzunlukta yol yapılmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Köyümüze hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Tokat, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağlarbaşı köyünde 1 milyon metreküplük gölet ile su israfına son - Son Dakika

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