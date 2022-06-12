Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi - Son Dakika
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Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi

12.06.2022 14:55
Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan gelen şehit haberlerinin ardından, 12 Haziran gecesi Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Baha ve Ayşen Kaya konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan gelen şehit haberlerinin ardından, 12 Haziran gecesi Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Baha ve Ayşen Kaya konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 askerin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce kamuoyuna duyurduğu 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali' çerçevesinde 12 Haziran gecesi Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Baha ve Ayşen Kaya konserinin iptal edildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar çerçevesinde, canlarını vatan uğrunda feda eden kahraman şehitlere saygı ilkesi doğrultusunda festivalin dördüncü gününde düzenlenecek konserlerin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Şehit olan kahraman askerler için tüm Türkiye'ye baş sağlığı dileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehit ailelerinin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim askerlerimizi hain saldırılardan korusun inşallah. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - KAYSERİ

Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi
Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi

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KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi - Son Dakika

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