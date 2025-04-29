Bahar Depresyonuna Dikkat! Gün Işığında Yürüyün - Son Dakika
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Yerel

Bahar Depresyonuna Dikkat! Gün Işığında Yürüyün

Bahar Depresyonuna Dikkat! Gün Işığında Yürüyün

Psikolog Selver Yazıcı, bahar depresyonundan korunmak için dışarıda yürüyüş ve sosyalleşmeyi önerdi.

29.04.2025 11:26
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Psikolog Selver Yazıcı, bahar aylarının gelmesi ile birlikte melatonin ve serotonin hormonunun dengesinin gün ışığında yürüyüş ile kurulabileceğini söyleyerek, "Bahar depresyonundan korunmak için mutlaka sosyalleşmek, dışarı çıkmak gerekiyor" dedi.

Serotonin hormonunun gün ışığında daha iyi salgılanacağını söyleyen Selver Yazıcı, "Baharın gelmesiyle vücudun kışın salgıladığı melatonin hormonunun yerini yavaş yavaş serotonin hormonu alıyor. Melatonin hormonu nedir önce bir buna değinelim. Kış aylarında günlerin kısa olması, havanın soğuk olması nedeniyle vücudun ısı ve uyku ihtiyacını karşılayabilmek İçin vücut hem psikolojik olarak hem de hormonel olarak melatonin hormonu salgılar. Baharın gelmesi, günlerin uzaması, güneşin açmasıyla beraber melatonin hormonu yavaş yavaş vücuttan çekilerek yerini serotonine bırakır. Serotonin hormonu ile bu dengeyi sağlıklı bir şekilde kurabilmemiz için gün ışığında bol bol yürüyüş yapmayı tavsiye ediyorum ben. Şu sezonda çok fazla aldığım bir sorun var çok fazla duyuyorum bunu. 'Uyanmak istemiyorum, çok uykum var, sürekli yorgunum', 'Depresyonda gibi hissediyorum, sosyalleşmek istemiyorum' gibi. İşte bunun yüzde 90 sebebi bahar depresyonu dediğimiz melatonin hormonu ile serotonin hormonunun yer değiştirmesi sırasında insanda oluşan psikolojik problemler. Bu problemlerin önüne geçebilmek için ben kişilere günde en az yarım saat gün ışığında yürüyüş tavsiye ediyorum ki serotonin hormonumuz gün Işığında çok daha güzel salgılanıyor ve çok daha iyi sonuçlar veriyor" dedi.

Yazıcı, bahar depresyonundan korunmak için sosyalleşmek gerektiğini söyleyerek, "Güzel şeylere maruz kalabilmek yani güzel müzikler dinleyebilmek, arkadaşlarımızla sosyalleşmek de çok önemli. Bütün kış boyunca neredeyse hep evin içindeydik hep 4 duvar arasındaydık. Artık yavaş yavaş dışarıya çıkmamız gerekiyor. Sosyal hayata kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Burada işte mevsimsel olarak sebzelerin değişimi, beslenme düzenimizin de değişimine dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Ramazan ayında sahurun da etkisiyle kişiler hep geç uyudular geç uyanmaya başladılar. Tam da bahara denk geldiği için uyku düzenimizi tekrar bir yoluna koymamız gerekiyor. Gece mutlaka 5 saatlik uykuyu almamız gerekiyor. Yani gece 12 ile 02.00 arasında mutlaka uykuda olmamız gerekiyor ki vücudumuz serotonin, dopamin salgılarını sağlıklı yapabilsinler. Bahar depresyonundan korunmak için mutlaka sosyalleşmek, dışarı çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahar Depresyonuna Dikkat! Gün Işığında Yürüyün - Son Dakika

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