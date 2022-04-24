Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu - Son Dakika
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Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu

24.04.2022 12:08

Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu Erzurum'un Aşkale ilçesinde karların erimesi ve havaların normale dönmesi ile çiftçiler tarlalarına tohum ekti.

Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde karların erimesi ve havaların normale dönmesi ile çiftçiler tarlalarına tohum ekti.

Aşkale'nin Çiftlik Köyü nüfusuna kayıtlı Remzi Güney karların erimesi ve havaların normale dönmesi ile Kocaeli'nden gelerek kendisine ait tarlalarına tohum serpti. Geçen sene yaşanan dön ve ardından gelen kuraklık sonrasında çiftçiler bu sene daha temkinli yaklaşarak, havaların iyice ısınmasını beklediler.

Buna bağlı olarak uzun ve yoğun geçen kış aylarının ardından Baharın iyice hissedildiği günlerde çiftçiler Tohumu toprakla buluşturdu.

Remzi Güney, 'Bu yıl yoğun kar yağışı oldu. Tarlalarımızı ekiyoruz. İnşallah yağmurlar ile bereketli bir yıl olur' diye konuştu.

Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu
Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu
Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu
Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu
Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu
Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu
Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu
Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu

YORUMLAR
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu - Son Dakika


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