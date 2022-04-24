Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu - Son Dakika

Bahar geldi, tohumlar toprak ile buluştu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde karların erimesi ve havaların normale dönmesi ile çiftçiler tarlalarına tohum ekti.

Aşkale'nin Çiftlik Köyü nüfusuna kayıtlı Remzi Güney karların erimesi ve havaların normale dönmesi ile Kocaeli'nden gelerek kendisine ait tarlalarına tohum serpti. Geçen sene yaşanan dön ve ardından gelen kuraklık sonrasında çiftçiler bu sene daha temkinli yaklaşarak, havaların iyice ısınmasını beklediler.

Buna bağlı olarak uzun ve yoğun geçen kış aylarının ardından Baharın iyice hissedildiği günlerde çiftçiler Tohumu toprakla buluşturdu.

Remzi Güney, 'Bu yıl yoğun kar yağışı oldu. Tarlalarımızı ekiyoruz. İnşallah yağmurlar ile bereketli bir yıl olur' diye konuştu.