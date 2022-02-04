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Bahar şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bahar şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

04.02.2022 11:39
Bahar şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi 2021-2022 Bahar Şenlikleri Hazırlık Toplantısı, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi 2021-2022 Bahar Şenlikleri Hazırlık Toplantısı, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya Rektör Yardımcısı ve Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Burçin Ölçücü, Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, Öğrenci Konseyi Başkanı Yusuf Yetkin, Gençlik Spor Bakanlığı İl temsilcileri, SKS Şube Müdürleri ve Üniversite birim temsilcileri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın programın açılışında gerçekleştirdiği konuşmada önceki şenliklerden daha iyi bir şenliği bu sene gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek; "Bu yıl geniş katılımlı ve daha geniş imkanları kullanarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Pandemi koşullarını dikkate alıp gerekli önlemleri uygulayarak etkinliklerimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Etkinliklerin oluşturulmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini ifade eden Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü; şenliklerin öğrenci kulüplerinin çalışmalarını ortaya koyması bakımından da çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Şenliklerde öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları çalışmaları sunma fırsatı bulmaktadır. Sahne sanatlarının sergilendiği, müzik grupları, sanatçılar, akademisyenler ve gazetecileri üniversitemize davet ederek öğrencilerin farklı sosyal ve kültürel etkinleri takip etmeleri ve yılın yorgunluğunu atmaları bu yıl ki şenliklerimizin hedefi. Tüm bu etkinlikleri gerçekleştirmek için, iş birliği içinde biz Spor Bilimleri Fakültesi olarak bin 700 öğrenci ve 30 öğretim elemanı ile bu festivali gerçekleştirmeye hazırız" diye konuştu.

Toplantı, yapılması planlanan faaliyetler ve etkinliklerin görüşülmesi ve önerilerle sona erdi. - AYDIN

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Adnan Menderes Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bahar Şenlikleri, Münir Karaloğlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahar şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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