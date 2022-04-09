Baharı bekleyen Özalp'ta nisan karı - Son Dakika
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Baharı bekleyen Özalp'ta nisan karı

09.04.2022 14:20

Baharı bekleyen Özalp'ta nisan karı Van'ın Özalp ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Baharı bekleyen Özalp'ta nisan karı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerin başlayan yağmur yeri kara bıraktı. Aralık devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı ilçede, yağan kar öğle saatleri erimeye başladı.

Baharı bekleyen Özalp'ta nisan karı
Baharı bekleyen Özalp'ta nisan karı
Baharı bekleyen Özalp'ta nisan karı

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Özalp, Nisan, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baharı bekleyen Özalp'ta nisan karı - Son Dakika


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