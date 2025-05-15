Baharın müjdecisi Hıdırellez, Ümraniye\'de coşkuyla kutlandı

Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, Ümraniye'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Şehit Ahmet Üvenç Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağladı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlarla birlikte sohbet ederek yapılan etkinliklere eşlik etti. Gün boyunca süren programda sahne alan sanatçılar, mini konserleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Başkan Yıldırım, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Hıdırellez, kültürümüzde birlik, beraberlik ve umudu simgeler. Baharın getirdiği tazelenme ruhunu birlikte yaşamak ve bu anlamlı günü hemşehrilerimizle paylaşmak bizler için çok kıymetli" dedi.

Geleneksel değerlerin yaşatıldığı, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu etkinlik, katılımcılardan tam not aldı. Hıdırellez coşkusunu doyasıya yaşayan Ümraniyeliler, hem eğlendi hem de baharın bereketini birlikte karşıladı. - İSTANBUL