Bahçe\'de Orman Yangını Tatbikatı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Düziçi İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bahçe ilçesindeki orman deposunda yangın özel harekat ve yangın ekiplerince orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli öncülüğünde kurulan yangın özel harekat ekiplerinin üstün becerilerini sergilediği tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikata Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ve protokol üyeleri katıldı.

Adana Orman Bölge Müdürü Etli yaptığı açıklamada, "Yangına ilk müdahale süresi ne kadar kısa olursa can ve mal kaybı o kadar azalır. Bu tür tatbikatlarla müdahale gücümüzü sürekli diri tutuyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ekiplerin arazözlerle geçiş yapmasıyla başlayan program, yarışma ve yangın tatbikatı ile sona erdi. - OSMANİYE