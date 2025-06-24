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Yerel

Bahçede Taş Müzesi

24.06.2025 13:49
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Muzaffer Sönmez, bahçesinde taş oyması ile Türk-İslam eserleri müzesi kurdu.

Taşlara kazınan bir tutku: Evinin bahçesini, Türk-İslam Eserleri Müzesi'ne çevirdi

Taş müzelerinden ilham aldı, kendi 50'ye yakın Türk-İslam eserlerini ortaya çıkardı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Muzaffer Sönmez, çocukluk yıllarından itibaren taş oyma sanatına duyduğu aşkı, emeklilik sonrası evinin bahçesinde oluşturduğu özel müzesiyle taçlandırdı.

Çocukluğunda hayvan otlatırken elindeki bıçakla taşlara şekil vermeye başlayan 61 yaşındaki 3 çocuk babası Sönmez, o günlerden bugüne tavşan, kuş, kül tablası ve domino taşları gibi birçok eseri ortaya çıkardı. Özellikle İstanbul'da özel sektörde çalışıp emekli olduktan sonra yaz aylarını Ünye'de geçiren Sönmez'in ilham kaynağı ise gezdiği taş müzeleri oldu. İlçenin Karşıyaka Mahallesi Cuma Değirmeni Sokak üzerinde yaşayan Muzaffer Sönmez, kendi bahçesinde oluşturduğu 'Türk-İslam Eserleri Müzesi' ile elliye yakın eserini bahçesinde sergiliyor.

"Antik kalıntılardan Türk-İslam sanatına eserlerimi oluşturdum"

İstanbul'dan Ünye'ye her geldiğinde farklı yerleri gezerek Türk-İslam eserlerini ortaya çıkardığını ifade eden Muzaffer Sönmez, "Çocukluğumdan itibaren eskiden hayvan otlattığımız sırada elimdeki bıçakla taş oymaya başladım. Taşlara şekiller yapardım. Tavşan, kuş, kül tablası ve hatta domino taşları yaptım. Bende bunlarla uğraşmayı seviyordum. Tabi Ünye'den ayrılıp İstanbul'da özel sektörde çalıştıktan sonra emekli oldum. Sadece yaz aylarında buraya geliyorum. Geldiğim zaman tekrar taşlara olan merakım hiçbir zaman bitmedi. Elimdeki motiflerle su petekleri, kuş yemlikleri, kedilere mama kapları yapmaya başladım. Tabi bunları yaparken İstanbul'da Ünye'ye her geldiğimde farklı yerleri gezerek geliyorum. Bir gün taş müzeleri gezdiğim sırada Yunanlıların, Hititlilerin, Bizanslıların, Romalıların, kalıntılarını gördüğüm zaman kalbimde Türk İslam eserlerini nasıl ortaya koyarım veya nasıl sergilerim düşüncesi oldu. Daha sonra bu eserleri kendi evimin bahçesinde yapmaya karar verdim. Böyle başlayarak Peygamber Efendimizin ayak izi, mürüvvet mührü, gülü, nal-i şerif derken bu eserlerim büyüyerek ortaya çıktı. ve burada Türk İslam Eseri Müzesi oluşturduğumu düşünüyorum" dedi.

"Her eserim bana ayrı bir heyecan katıyor"

Yaptığı her eserin kendisine ayrı bir heyecan kattığını ve bu eserleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, çevresinden de çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Muzaffer Sönmez, "Kışın İstanbul'da yaz aylarında Ünye'ye geldiğim zaman her sene mutlaka bir taş oyuyorum. Bahçemin bir köşesinde görüldüğü üzere çeşme peteği, alınlık yapıyorum ve burayı müze olarak düşündüm. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında başladım ve o günden bu güne toplam elliye yakın eserlerimiz bulunmaktadır. Benin yapmış olduğum her bir eserim bana ayrı bir heyecan katıyor. Bende bunu kendi sosyal medya sayfalarımda paylaşıyorum. Paylaştıktan sonra çevremden çok güzel tepkiler alıyorum. Buda beni çok mutlu ediyor. ve bu bahçemdeki müzemi ziyaret etmek isteyenler oluyor ve bende gelenlere buraları gezdiriyorum. ve her yapmış olduğum figür veya eserlerimin gelenlere hikayesiyle anlatıyorum" şeklinde konuştu.

"Eserlerimi Ünye taşlarıyla şekillendiriyorum"

Her yeni eser için kafasında bir kurgu oluşturduğunu ve uygun taşı Ünye'nin içinden özenle seçtiğini sözlerine ekleyen Sönmez, "Kafamda bir eseri oluşturduğum zaman etrafımda yapacağım esere göre taş bakarım. Bu eserlerimin taşları ise bizim Ünye'deki bölgemizin taşlarıdır. O taşı bulduğum zaman yapacağım eserimi önce kafamda kurgular, ardından elime aldığım keser, murç, fırça, çekiçlerle düzeltir daha sonra çizimini yaparım. Çizdikten sonra çıkaracağım eserimi taşın üzerinde tek tek işlemesini yaparım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçede Taş Müzesi - Son Dakika

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