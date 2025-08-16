Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır\'dan Domates Fiyatlarına Sert Tepki

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bir pazar ziyaretinde domatesin yüksek fiyatla satıldığını belirterek bir pazarcı esnafını uyarması ve bu anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine açıklamalarda bulundu. Olayın büyük oranda olumlu tepkiler aldığını belirten Bahadır, "Tepkilerin yüzde 70'i olumlu" dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bir pazar ziyaretinde domatesin yüksek fiyatla satıldığını belirterek bir pazarcı esnafını uyarması ve bu anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Bahadır, söz konusu pazar ziyaretinin rutin denetimlerinin bir parçası olduğunu vurguladı. Sadece pazarları değil, marketleri ve bakkalları da düzenli olarak denetlediklerini ifade eden Bahadır, "Biz üç harflilere de gidiyoruz, on üç harflilere de, hiç fark etmiyor" diyerek denetimlerin kapsamlı olduğunu belirtti. Alış faturalarını dahi istediklerini ve yüksek kar marjlarına izin vermediklerini söyledi.

Yüzde 150 kar normal değil

Pazarda tanesi 20 liraya alınan bir domatesin 50 liraya satıldığını gördüğünü anlatan Bahadır, duruma müdahale etmesinin sebebini şöyle açıkladı: "20 liraya aldığınız domatesi 50 liraya satamazsınız, sattırmam ben Bahçelievler'de. Yüzde 150 kar normal değil." Pazarcıların mesleğinin zorluklarını ve fire verdiğini bildiğini ancak bunun yüzde 100'ün üzerinde karı haklı kılmayacağını söyledi. Esnafın fiyatı indirmesi üzerine ise tartışmanın tatlıya bağlandığını ekledi.

Başkan Bahadır, eleştirilere de yanıt vererek, muhalefet belediyelerine de benzer denetimler yapmaları çağrısında bulundu. Türkiye'deki belediyelerin şu an yüzde 70'i muhalefetin elinde, onlar da çıksın pazara, markete diyen Bahadır, herkesin fiyat denetimi yapması halinde ekonominin rahatlayacağını savundu.

"Ben pazarcının patronu değilim ama bu vatandaşlarımın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanıyım" diyen Bahadır, bu yetkisini vatandaşının uygun fiyatlı sebze ve meyve tüketebilmesi için kullanmaya devam edeceğini söyledi. Olayın ardından yurt içi ve yurt dışından çok sayıda olumlu tepki aldığını belirtti. Amacının herhangi bir esnaf grubunu suçlamak değil, tüm esnafların vatandaşın lehine hareket etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. - İSTANBUL