Bahçelievler Belediyesi '2025-2029 Yılları Stratejik Planı'nı görüşmek için çalıştay düzenledi - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi '2025-2029 Yılları Stratejik Planı'nı görüşmek için çalıştay düzenledi

Bahçelievler Belediyesi \'2025-2029 Yılları Stratejik Planı\'nı görüşmek için çalıştay düzenledi

Bahçelievler Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek olan '2025-2029 Yılları Stratejik Planı'nı sunmak ve detaylarını görüşmek amacıyla 'Geleceğimizi Birlikte Planlıyoruz' başlıklı çalıştay düzenledi.

14.08.2024 08:45  Güncelleme: 08:48
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Bahçelievler Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek olan '2025-2029 Yılları Stratejik Planı'nı sunmak ve detaylarını görüşmek amacıyla "Geleceğimizi Birlikte Planlıyoruz" başlıklı çalıştay düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayacak olan 5 yıllık plan çalışmalarına başladı. Bu çerçevede, "Geleceğimizi Birlikte Düzenliyoruz" başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe'nin yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve muhtarlar katıldı.Gerçekleşen çalıştayda, Bahçelievler Belediyesi'nin misyon, vizyon ve temel değerleri üzerine fikirler üretildi. Katılımcıların fikirleri doğrultusunda, Bahçelievler'in geleceğine dair stratejik planların oluşturulmasında temel unsur olan etkinlikte, Bahçelievler'in geleceğine dair kararlar ortak akılla planlandı.

"Bahçelievler'in önümüzdeki 5 yılının yönünü çizeceğiz"

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bizim bakış açımız katılımcı demokrasi. Daha önceki atölye çalışmaları ve toplantılardan, hem de sizlerin bugün burada ortaya koyacağı atölye çalışmalarından ve dijital olarak gelmiş ve gelecek olan önerilerden, isteklerden yola çıkarak Bahçelievler'in önümüzdeki 5 yılının yönünü çizeceğiz. Amacımız, Bahçelievler'i burada yetişen herkesle birlikte yönetmek. Bu yüzden stratejik plan çalıştayı diyoruz. Aynı zamanda ikinci kez seçilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada, 5 yıl içerisinde söz verdiğim her şeyin yüzde 98'ini gerçekleştirdik. Sizlerden aldığımız katkılarla, söz vermediklerimizi de yaptık. Dürüstlük ve şeffaflık ilkemiz oldu. Adaletli ve güvenilir bir belediyecilik ortaya koyduk, hiç kimseyi dışlamadık. Dünyada en vazgeçilmez haklardan birincisi yaşam, ikincisi ise okuma hakkıdır. Bu yüzden biz, tüm öğrencilerimizin okuması için her türlü desteği veriyoruz. Bu süre içerisinde 150 bin öğrencimize kırtasiye yardımı yaptık, üniversite öğrencilerimize burslar verdik. Bunun dışında, önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm" şeklinde konuştu.

"Belediyenin aktivitelerine her zaman katılıyoruz"

Çalıştaya katılan İstanbul Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Hülya Koçer, "Belediyemizle her zaman iş birliği içindeyiz. Derneğimiz Yenibosna'da bulunuyor, bu nedenle başkanımızı ve çalıştayı takip ediyoruz. Belediyenin aktivitelerine her zaman katılıyoruz. İnsan ilişkileri, sosyal ilişkilerle alakalı yani sosyal yardım çalışmalarına katılıyoruz. Bugün de burada formlarımızı doldurduk. Biz STK'lar olarak başkanımızı sürekli takipteyiz" dedi.

"Belediyemizin verdiği hizmetlerden biz gençler olarak çok memnunuz"

Üniversite öğrencisi Furkan Topal ise, "Bugün buradaki amacımız, Bahçelievler Belediyemizin 5 yıllık kalkınma projesi hakkında bilgi almak ve onlara destek olmaktır. Ben, bir genç olarak, 15 yıldır burada ikamet ediyorum ve sürekli olarak projelere katılıp belediyemiz hakkında bilgiler alıyorum. Daha sonra vatandaşlardan, özellikle gençlerden, fikir almak için buradayım. Belediyemizin verdiği hizmetlerden biz gençler olarak çok memnunuz ve belediyemizin bu hizmetlerin devamını getireceğinin farkındayız" dedi.

"Bu tür etkinliklere katılmak bana da katkı sağlıyor"

Bir başka üniversite öğrencisi olan Kezban Aycan ise, "Bugün buraya gelme sebebim, belediyemiz hakkında bilgi almak. Belediyemizin ne tür planları var, bu konular nasıl işlenecek, neler olacak gibi konularda bilgi almak ve herhangi bir dileğim ya da görüşüm varsa bunu belirtmek için geldim. Aynı zamanda bu tür etkinliklere katılmak bana da katkı sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi '2025-2029 Yılları Stratejik Planı'nı görüşmek için çalıştay düzenledi - Son Dakika

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