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Bahçelievler Belediyesi Mobil Toplanma ve Taziye Aracı'nı Hizmete Açtı - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi Mobil Toplanma ve Taziye Aracı'nı Hizmete Açtı

Bahçelievler Belediyesi tarafından Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreniyle Mobil Toplanma ve Taziye Aracı hizmete girdi. Aracın tasarımı, her türlü acil ve afet durumunda hızlı müdahale edebilme amacıyla yapıldı. Aracın içerisinde lavabo, abdesthane, mutfak bölümü, bilgilendirme ekranı ve ses sistemi bulunuyor. Ayrıca araç, solar enerji sistemi ve jeneratör sistemi sayesinde elektriksiz alanlarda da çalışabiliyor. Mobil Toplanma ve Taziye Aracı, taziye kültürünün yaygın olduğu bölgelerde hizmet verecek ve aynı zamanda kültürel etkinliklerde de kullanılacak.

Bahçelievler Belediyesi Mobil Toplanma ve Taziye Aracı\'nı Hizmete Açtı
10.01.2024 - 09:44,
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Bahçelievler Belediyesi tarafından Mobil Toplanma ve Taziye Aracı'nın açılış töreni gerçekleşti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Her apartmanın her sokağın önüne konabilecek şekilde, hem de acil bir durum olduğunda yaz kış fark etmeksizin hizmet verecek" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Mobil Toplanma ve Taziye aracının açılış töreni Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu bahçesinde yapıldı. Açılışa Bahçelievler İlçe Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde tasarlanan Mobil Toplanma ve Taziye Aracı 50 kişilik kapasiteye sahip. İçerisinde lavabo, abdesthane, mutfak bölümü, bilgilendirme ekranı, sohbet, Kur'an-ı Kerim okumak için iç ve dış alanda ses sistemi bulunuyor. Aracın yanında ise mevsim şartlarına göre kullanım kapasitesini artırmak için açılabilir tente mevcut. Yaz ve kış ayları için soğutucu- ısıtıcı klimanın yanı sıra aracın üzerinde bulunan solar enerji sistemi elektriksiz alanda 2.5 saatlik kendi çalışma enerjisini üretebiliyor. Elektrik kesintileri durumunda ise araç bünyesinde kendi jeneratör sistemi bulunuyor. Toplanma ve Mobil Taziye Aracı her türlü acil ve afet durumunda hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için donanımlı bir araç olarak hizmet sunacak. Araç ayrıca kültürel programlarda, gençlik ve spor etkinliklerinde de kullanacak.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Bugün burada bir Mobil Toplanma Aracı'mızı takdim ediyoruz. Bu aracımız özellikle Güneydoğu'da yaygın olan taziye kültürünün ihtiyacını giderecek. Her apartmanın her sokağın önüne konabilecek şekilde, hem de acil bir durum olduğunda yaz kış fark etmeksizin hizmet verecek. Aracın içerisi yaklaşık 50 kişi alıyor. İçerinde lavabosu, tuvaleti, mutfak bölümü, televizyonu var. Solar enerjiden belli bir miktar enerjisini kendisi üretiyor. Aracın maliyeti yaklaşık 15 milyon TL civarındadır. Özellikle Zafer Mahallesi'nde özellikle Güneydoğulu kardeşlerimizin çok olduğu yerde hizmete sunduk. Burada taziye kültürü daha fazla. Yaklaşık 3 ile 7 gün arasında sürüyor. O yüzden burada başlatalım dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Bahçelievler Belediyesi olarak vatandaşımızın 7 gün 24 saat yanındayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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