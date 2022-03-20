Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale programı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale programı

20.03.2022 00:58
Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale programı

Bahçelievler'de, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi düzenlendi.

Bahçelievler'de, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi düzenlendi. Moderatörlüğünü Pelin Çift'in yaptığı programa konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır. Çanakkale Savaşı'nın bizim için en önemli yanı ise yeni Türkiye'nin bir başlangıcı olmasıdır" dedi.

Bahçelievler Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' programı düzenledi. Kurtuluş'a sergisinin açılışıyla başlayan etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü Pelin Çift'in yaptığı programa, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.

"Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü"

Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanındayız. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. O dönemde düşmana dur demek hiç kolay değildi. Bir saniye sonra öleceğini bile bile hiç korkmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer komutanlarının emriyle saldırıya geçiyorlardı. Savaş zamanında bile düşmanlara hep iyi davranıyorlardı. Askerimiz kendi yarasına toprak basarken, düşmana mendilini veriyordu. Biz böyle bir milletin torunlarıyız. Ne kadar kendimizle övünsek azdır. Tek vücut olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır"

Prof. Dr. Ortaylı da, "Çanakkale vatan müdafaasının çok dar bir hatta somutlaşmış bir biçimidir. Büyük bir cihan harbine girişin en önemli savunmasıdır. Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır. Çanakkale Savaşı'nın bizim için en önemli yanı ise yeni Türkiye'nin bir başlangıcı olmasıdır. Bu zaferin arkasında yatan olaylar var. İnsan gücünü kaybettik. Mektepler boş kaldı. Anadolu ağır zayiat verdi. Bu gibi olaylar tarihin dönüm noktalarıdır. 18 Mart bizim için çok önemli bir tarihtir" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale programı - Son Dakika


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