Bahçelievler Belediyesi\'nce Engelliler Haftası çerçevesinde "Şirinler" tiyatro oyunu sahnelendi

Bahçelievler Belediyesi'nce 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Engelsiz Sanat Akademisi öğrencileri tarafından "Şirinler" Tiyatro Oyunu sahnelendi. Zeytinburnu'nda bulunan Fişekhane Ana Sahne'de düzenlenen programa İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, tiyatro oyuncuları ve çok davetli vatandaş katıldı. Engelsiz Sanat Akademisi'ndeki engelli öğrenciler tarafından sahnelenen oyun, vatandaşlarca yoğun ilgi gördü.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Aslında her gün engelliler günü. Kolay değil. Yıllardır düşününce bakıyoruz ki burada engelli arkadaşlarımızı evlerden dışarı çıkardık. Bundan 25 yıl önce engelli arkadaşlarımızı kimse çıkarmıyordu. Belki yerel yöneticiler, sokakları, kaldırımları, otobüsleri planlayamıyordu. Camileri planlayamıyordu. Ama hamd olsun şimdi her şeyde engelli arkadaşlarımızın yanındayız ve yardımcısıyız. Bahçelievler Belediyesi'nden örnekler vermek istiyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi'miz var. Orada refakatçi hizmeti bile veriyoruz. Anneler, babalar çocuklarını bırakıyorlar. Bir hanımefendi bana 'Başkanım pazara çıkarken çocuğumu bırakacağım yer yok' demişti. Biz gönül belediyeciliği yapıyoruz. Tabi ki siyasi düşüncelerimiz farklı olacak ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her vatandaşımıza eşit davranıyoruz. Engelli arkadaşımız için elimizden geldiğini yapıyoruz. 26 dalda engelli arkadaşlarımıza spor yaptırıyoruz" dedi. - İSTANBUL