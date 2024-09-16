Bahçelievler\'de Geleneksel Sünnet Şöleni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Bahçelievler Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'sünnet şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. Sünnet ettirilen 500 çocuk ve aileleri, sahne alan Berdan Mardini'nin şarkılarıyla eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi, sünnet ettirdiği çocuklar için geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni düzenledi. Sünnet edilen 500 çocuk ve aileleri, Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte müzikler, dans gösterileri ve jonglör gösterisi ile gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik alanına gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sünnet olan çocuklarla yakından ilgilenerek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler verildi. Sünnet olan çocuklar, aileleri ile birlikte eğlenceli saatler geçirdi.

"Sünnet olan çocuklar Berdan Mardini konseriyle eğlendi"

Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği toplu sünnet şöleni, akşam saatlerinde düzenlenen konser ile devam etti. Çocuklar, şölende sahne alan sanatçı Berdan Mardini şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Festival havasında geçen etkinliğe Berdan Mardini hayranları da büyük ilgi gösterdi. Çocuklar için sevilen şarkılarını seslendiren Berdan Mardini, Bahçelievlerlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bahçelievler Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleninde konuşan Başkan Bahadır, "500 tane çocuğumuz var, bu 500 çocuğumuzun, tabiki devletimiz SGK kapsamında sünnetlerini yaptırıyor ama o kıyafetiydi, asasıydı, şapkasıydı, sünnet kıyafeti, tören hatta düğün diyelim işte bunu yapabilmek bizlere mutluluk veriyor. İmkanı olmayan arkadaşlarımızı seçiyoruz. Her sene yaptığımız gibi bu sene de 500 çocuğumuza yaptırdık. Onların mutlu olması hediyelerimizle eğlenmeleri bizi mutlu etti. İnşallah her sene bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sünnet şölenine katılan miniklerden Ahmet Balık, "Bu tören güzel geçiyor, teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. Ben sahneye çıkmak istemedim ama tören çok güzel geçti" dedi.

Oğlunu bu eğlenceli şölene getiren baba Ümit Balık ise, "Bence çok güzel olmuş, harika. Benim bir çocuğum sünnetini belediyede oldu. Diğer oğlum bir sıkıntıdan dolayı olamadı ama belediyemiz sağolsun onun için de kıyafet verdi. Burada eğlenip, güzel vakit geçiriyoruz, belediye başkanımıza da bunun için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL