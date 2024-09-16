Bahçelievler'de Geleneksel Sünnet Şöleni Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bahçelievler'de Geleneksel Sünnet Şöleni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bahçelievler\'de Geleneksel Sünnet Şöleni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleninde 500 çocuk ve aileleri, Berdan Mardini'nin konseri ile eğlenceli saatler geçirdi. Etkinlikte müzikler, dans gösterileri ve jonglör gösterileri ile dolu bir gün geçirildi.

16.09.2024 09:00  Güncelleme: 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'sünnet şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. Sünnet ettirilen 500 çocuk ve aileleri, sahne alan Berdan Mardini'nin şarkılarıyla eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi, sünnet ettirdiği çocuklar için geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni düzenledi. Sünnet edilen 500 çocuk ve aileleri, Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte müzikler, dans gösterileri ve jonglör gösterisi ile gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik alanına gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sünnet olan çocuklarla yakından ilgilenerek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler verildi. Sünnet olan çocuklar, aileleri ile birlikte eğlenceli saatler geçirdi.

"Sünnet olan çocuklar Berdan Mardini konseriyle eğlendi"

Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği toplu sünnet şöleni, akşam saatlerinde düzenlenen konser ile devam etti. Çocuklar, şölende sahne alan sanatçı Berdan Mardini şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Festival havasında geçen etkinliğe Berdan Mardini hayranları da büyük ilgi gösterdi. Çocuklar için sevilen şarkılarını seslendiren Berdan Mardini, Bahçelievlerlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bahçelievler Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleninde konuşan Başkan Bahadır, "500 tane çocuğumuz var, bu 500 çocuğumuzun, tabiki devletimiz SGK kapsamında sünnetlerini yaptırıyor ama o kıyafetiydi, asasıydı, şapkasıydı, sünnet kıyafeti, tören hatta düğün diyelim işte bunu yapabilmek bizlere mutluluk veriyor. İmkanı olmayan arkadaşlarımızı seçiyoruz. Her sene yaptığımız gibi bu sene de 500 çocuğumuza yaptırdık. Onların mutlu olması hediyelerimizle eğlenmeleri bizi mutlu etti. İnşallah her sene bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sünnet şölenine katılan miniklerden Ahmet Balık, "Bu tören güzel geçiyor, teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. Ben sahneye çıkmak istemedim ama tören çok güzel geçti" dedi.

Oğlunu bu eğlenceli şölene getiren baba Ümit Balık ise, "Bence çok güzel olmuş, harika. Benim bir çocuğum sünnetini belediyede oldu. Diğer oğlum bir sıkıntıdan dolayı olamadı ama belediyemiz sağolsun onun için de kıyafet verdi. Burada eğlenip, güzel vakit geçiriyoruz, belediye başkanımıza da bunun için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Berdan Mardini, Bahçelievler, Etkinlikler, Belediye, Magazin, Sünnet, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Geleneksel Sünnet Şöleni Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Motosikletli Kurye Tacizden Gözaltında Motosikletli Kurye Tacizden Gözaltında
22:12 Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok
21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:45:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Geleneksel Sünnet Şöleni Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement