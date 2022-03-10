Bahçelievler'de kar hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de kar hazırlıkları tamamlandı

10.03.2022 00:57
Bahçelievler'de kar hazırlıkları tamamlandı

Bahçelievler Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışına ilişkin uyarıları ardından olumsuzluklara karşı hazırlıkları tamamladı.

Bahçelievler Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışına ilişkin uyarıları ardından olumsuzluklara karşı hazırlıkları tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, karın Marmara Bölgesi ve İstanbul'u etkisi altına alacağına yönelik açıklamalarının ardından Bahçelievler Belediyesi ekipleri kışa hazırlık çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında işletmelerin önünde kullanılmak üzere tuz çuvalları dağıtılmaya başlandı, sağlık ve güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlardaki çalışmaları yoğunlaştırılacak ve sokak hayvanları için mama desteği de sağlanacak.

Kurum ve dükkanların önü tuzlanacak

Esnaflara buzlanmalarda dükkanları önünde kullanmaları için hazırlanan tuz çuvalı dağıtılıyor. 10'ar kiloluk çuvallar şeklindeki tuz torbaları, ilçenin yoğun caddelerindeki esnaflara dağıtılıyor. Ayrıca, esnaflar, özellikle kaldırımlarda bulunan ağaç diplerine tuz atmaması konusunda uyarıldı.

Fen işleri, temizlik ve veterinerlik birimlerine bağlı yaklaşık 500 personel ve 60'a yakın iş makinası ve araçla karla mücadele edilerek ilçenin yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için görev alacak.

Çalışmalar, sağlık ve güvenlik kurumları ile yol ve kaldırımlarda yoğunlaştırılacak.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Soğuk hava şartlarında sadece insanların değil sokak hayvanlarının da önemli ölçüde etkilendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Beklenen kar yağışı ile alakalı gelen bilgiler doğrultusunda bizler de ekiplerimizi oluşturarak her konuda hazırlığımızı çalışmalarımızı önceden planladığımız için, herhangi bir sorun yaşamayacağımızı ümit ediyorum. Yine de bir olumsuzluk yaşanırsa vatandaşlarımız belediyemizin 444 0 311 numaralı çağrı merkezimizi ücretsiz olarak arayıp yardım isteyebilirler. Sokak hayvanlarını da unutmadık. Onlar için de hazırladığımız kulübelerimizin sayısını arttırdık. Bununla beraber mama desteğini de arttırdık. Her şartta kara hazırız" dedi. - İSTANBUL

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de kar hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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