Bahçelievler\'de Karadeniz Festivali Büyük İlgi Gördü

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Bahçelievler'de "Karadeniz Festivali" büyük ilgi gördü. Bahçelievler Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte 5 ton hamsi, 2 ton fındık ve çay dağıtılırken, vatandaşlar horon çekerek eğlendi. Festivale katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, "Horon ve halaylar durmadı, güzel bir festival olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bahçelievlerli vatandaşlar, Bahçelievler Belediyesi ve Karadenizli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği festivalde doyasıya eğlendi. Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere 2 günde gerçekleşen etkinlikte toplamda 5 ton balık ve 2 ton fındık dağıtılırken, kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleşti. Karadeniz müzikleri ile saatlerce horon çeken vatandaşlar ise doyasıya eğlenerek festivalin tadını çıkardı.

"Ben de Rizelilerin enişteleri olarak yarı Karadenizli sayılıyorum"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün Bahçelievler'de Karadenizli hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Ben de Rizelilerin enişteleri olarak yarı Karadenizli sayılıyorum. Bahçelievler'de yoğun bir Karadenizli nüfusu var. Dün ve bugün Karadenizli arkadaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bu festivali düzenledik. Bugün yaklaşık 5 ton hamsi dağıttık, 2 ton fındık dağıttık, çayımız ise o da bizden oldu. Horon ve halaylar durmadı, güzel bir festival olduğunu düşünüyorum. Birazdan da sanatçılarımız sahne alacak" dedi.

"İnsanoğlu buraya gelir örf ve adetlerini görür"

Hüseyin Aydın, "İnsanoğlu buraya gelir örf ve adetlerini görür, ekmeğini görür. Bu gördüklerinden mutlu olur, gençliğini çocukluğunu hatırlar. Bu bize verilen güzel bir nimet, onun için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok güzel olmuş, Karadeniz'i yansıtıyor"

İrem Naz Şahin, "Hakan başkanımız gerçekten güzel etkinlikler yapıyor ve ben de bir genç başkan danışmanı olarak bu durumdan çok mutluyum. Umarım bu etkinliklerin devamı gelir. Ben horon oynamaya geldim buraya. Çok güzel olmuş, Karadeniz'i yansıtıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL