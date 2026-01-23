Bahçelievler'de çocuklara sömestr tatil şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bahçelievler'de çocuklara sömestr tatil şenliği

Bahçelievler\'de çocuklara sömestr tatil şenliği
23.01.2026 10:15  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için 'Sömestr Tatil Şenliği' düzenliyor. 19 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar için çeşitli oyunlar ve aktiviteler sunulacak.

Bahçelievler Belediyesi, karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler için "Sömestr Tatil Şenliği" düzenliyor. Soğanlı Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilen programda birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar çocukları bekliyor.

19 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şenlik, ilçe genelindeki tüm çocukların katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Sömestr Şenliği kapsamında çocuklar için birçok eğlenceli aktivite hazırlandı. Etkinlik alanında şişme oyun parkurları, yüz boyama alanları, çeşitli kaydıraklar, ayak bilardosu, masa futbolu ve daha pek çok oyun yer alıyor. Şenlik boyunca çocuklar hem eğleniyor hem de yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Her gün 11.00 - 18.00 saatleri arasında devam eden etkinliğe ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bahçelievler Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti sunuluyor. Bahçelievler'de yarıyıl tatilini çocuklar için renkli, hareketli ve unutulmaz bir şenliğe dönüştüren Tatil Şenliği, ailelerden de yoğun ilgi görüyor.

Çocuklar için karne hediyesi kapsamında oyun çadırı etkinliği düzenlediklerini belirten Dr. Hakan Bahadır, çocukların eğitim hayatını destekleyen çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade etti. Başkan Bahadır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın eğitimlerini sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli fiziki ve sosyal imkanları oluşturmaya devam ediyoruz. Spor alanlarından kırtasiye desteğine, yaz ve kış spor okullarından kültür ve sanat kurslarına kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz hizmetlerle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Etkinlikler, Tatil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de çocuklara sömestr tatil şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:12:44. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de çocuklara sömestr tatil şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.