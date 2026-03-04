Bahçelievler'de STK'lar için İftar Programı - Son Dakika
Bahçelievler'de STK'lar için İftar Programı

04.03.2026 14:08  Güncelleme: 14:10
Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yönelik iftar programı düzenlendi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İftar Programı geniş katılımla gerçekleştirildi. İlçede faaliyet gösteren çok sayıda dernek, konfederasyon, vakıf ve spor kulübü temsilcisinin yer aldığı programda birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi.

İftar programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçede güçlü bir sivil toplum yapısı bulunduğunu belirterek Bahçelievler'de yaklaşık 700 sivil toplum kuruluşunun faaliyet gösterdiğini ifade etti.

farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler'de yaklaşık 700 STK var. Derneklerimiz, konfederasyonlarımız, spor kulüplerimiz var. Irk, mezhep; Alevi, Sünni, Caferi ayrımı yapmayız. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Arap diye bir ayrımın içinde olmayız. İnsanları severiz. İnsan ayrımı yapmadan Bahçelievler'deki her STK'ya, her insanımıza ve her komşumuza dokunmaya çalışıyoruz."

Bölgesel gelişmelere de değinen Bahadır, özellikle İran'da yaşanan gelişmelerin birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "İran'da yaşanan savaş ve çevremizdeki gelişmeler birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hep beraber olmalıyız. Hep birlikte Bahçelievler olmalıyız" dedi.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ise "Ramazan bir taraftan medeniyettir, bir taraftan nefsi terbiyedir. Belki de kendimize çizilecek en büyük sınırlardan biridir. Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah nice Ramazanlara hep birlikte ulaşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Soylu, Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin yakından takip edildiğini belirtti. İran, Gazze ve diğer bölgelerde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Soylu, Türkiye'nin güçlü liderlik ve devlet tecrübesiyle önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son yıllarda ekonomik ve teknolojik alanda önemli bir gelişim kaydettiğini ifade eden Soylu, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda büyük bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayii ve ekonomik kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirterek, ülkenin küresel ölçekte daha güçlü bir konuma geldiğini ifade etti.

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, yapılan dualar ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. Programda ilçe genelinde faaliyet gösteren çok sayıda STK temsilcisi aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

