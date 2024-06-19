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Bahçesaray'da ambulans helikopter yüksekten düşen hasta için havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme nedeniyle tedavi gören hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde yüksekten düşme nedeniyle tedavi gören 44 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. Hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.