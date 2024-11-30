Bahçesaray\'da Kayyum Ataması Protesto Edildi

Yerel

(VAN) - Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden alınıp yerine kayyum atanması ilçede protesto edildi. DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, "Biz de burada halkımıza söz veriyoruz; Van'ın 14 tane belediyesi Bahçesaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Sanmayın Bahçesaray belediyesine el koyduk bunlar bir şey yapmayacak. Bahçesaray belediye eş başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, 14 belediyemizin tamamı ile Bahçesaray halkına hizmet edeceğiz. Hiçbir zaman bu halkın başını eğdirmeyiz" dedi.

Van Bahçesaray'da, Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden alınarak yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum olarak atanması protesto edildi. Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada, 'kayyumlar gidecek, halk gelecek', 'hırsız kayyum belediyeden defol', 'direne direne kazanacağız' sloganları atıldı.

"Bizler var olduğumuz sürece sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz"

DEM Parti Van İl Eş Başkanı Dilekçi, "Türkiye demokratik kamuoyuna sesleniyoruz; şu an kayyum Bahçesaray halkına zulmediyor. Bahçesaray'ın tek caddesi, en işlek caddesi, insanların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı caddeyi kapatmışlar. Bu barikat bize karşı değil Bahçesaray halkına karşı kurulmuştur. Kayyum efendi sen Bahçesaray'ı düşünmüyorsun. Siz belediyeyi ablukaya alıp caddeyi işgal etmişsiniz. Siz hangi yüzle bu işgale rağmen halka hizmet edeceğinizi söylüyorsunuz? Buna kim inanacak. Hiç kimse inanmıyor hiç kimse de kanmayacak. Şu anda kayyum Bahçesaray halkına zulüm ediyor. Onun için derhal bu halkın iradesi iade edilmeli, Nebahat, Ayvaz başkan ve meclis üyelerimiz derhal görevlerine dönmelidir. Belediye esas görevine dönmelidir. Biz de burada halkımıza söz veriyoruz; Van'ın 14 belediyesi Bahçesaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Sanmayın Bahçesaray belediyesine el koyduk bunlar bir şey yapmayacak. Bahçesaray belediye eş başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, 14 belediyemizin tamamı ile Bahçesaray halkına hizmet edeceğiz. Hiçbir zaman bu halkın başını eğmedik, eğdirtmeyiz. Bizler var olduğumuz sürece sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Biz bu ülkede anayasa, hukuk, uygulansın diyoruz. Onlar diyor ki kişinin kişilerin hukuku geçerli olacak. Biz bunu kabul etmeyiz. Bugünden itibaren Bahçesaray'da irademize her gün sahip çıkacağız. Burada bu alanda nöbetimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.