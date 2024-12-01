Bahçesaray Kayyum Atamasına Meclis\'te Protesto

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(VAN) - Bahçesaray Belediye Başkanlığına kayyum atanarak, Başkan Ayvaz Hazır'ın görevden alınması Van Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında protesto edildi. DEM Parti Grubu, kayyımı protesto eden dövizlerle Meclis toplantısına katıldı. AK Partili meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti.

Van Büyükşehir Belediye Meclis birleşiminin açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç, iktidarın kayyum politikalarını eleştirerek, Bahçesaray Belediyesine atanan kayyumu kabul etmeyeceklerini söyledi.

DEM Parti grubu adına söz alan Grup Eş Sözcüsü Dilgeş Aslan, Bahçesaray'a hukuksuz bir şekilde kayyum atandığını ve bu Meclis grubunda oturan AK Partili üyelerin de bu suça ortak olduğunu kaydetti. Aslan, birleşime katılmayan AK Partili Bahçesaray meclis üyelerinin gelmemesinin manidar olduğunu belirterek, "AKP'nin iki meclis üyesi burada değil. Birinin soy ismi Müküs diğeri ise Miks'in (Bahçesaray) meclis üyesi. Diliyoruz ki utançlarından gelmemiş olsunlar. ya utançlarından gelmediler ya da gerçekle yüzleşmek istemediler" dedi.

Aslan'ın konuşmasının ardından AK Parti grubu adına söz alan Havva Duran, "Biz de kayyımdan memnun olmadığımızı daha önce de söyledik. Ancak siz de GBT'lerine bakıp aday gösterin" demesi üzerine DEM Parti grubundan tepki sesleri yükseldi. İki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti.