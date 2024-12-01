Bahçesaray Kayyum Atamasına Meclis'te Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bahçesaray Kayyum Atamasına Meclis'te Protesto

Geniş Video İzle

Van Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Bahçesaray Belediye Başkanlığına kayyum atanması protesto edildi. DEM Parti grubu, kayyımı eleştirirken, AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

01.12.2024 00:13  Güncelleme: 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) - Bahçesaray Belediye Başkanlığına kayyum atanarak, Başkan Ayvaz Hazır'ın görevden alınması Van Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında protesto edildi. DEM Parti Grubu, kayyımı protesto eden dövizlerle Meclis toplantısına katıldı. AK Partili meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti.

Van Büyükşehir Belediye Meclis birleşiminin açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç, iktidarın kayyum politikalarını eleştirerek, Bahçesaray Belediyesine atanan kayyumu kabul etmeyeceklerini söyledi.

DEM Parti grubu adına söz alan Grup Eş Sözcüsü Dilgeş Aslan, Bahçesaray'a hukuksuz bir şekilde kayyum atandığını ve bu Meclis grubunda oturan AK Partili üyelerin de bu suça ortak olduğunu kaydetti. Aslan, birleşime katılmayan AK Partili Bahçesaray meclis üyelerinin gelmemesinin manidar olduğunu belirterek, "AKP'nin iki meclis üyesi burada değil. Birinin soy ismi Müküs diğeri ise Miks'in (Bahçesaray) meclis üyesi. Diliyoruz ki utançlarından gelmemiş olsunlar. ya utançlarından gelmediler ya da gerçekle yüzleşmek istemediler" dedi.

Aslan'ın konuşmasının ardından AK Parti grubu adına söz alan Havva Duran, "Biz de kayyımdan memnun olmadığımızı daha önce de söyledik. Ancak siz de GBT'lerine bakıp aday gösterin" demesi üzerine DEM Parti grubundan tepki sesleri yükseldi. İki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti.

Bahçesaray Kayyum Atamasına Meclis\'te Protesto
Kaynak: ANKA

Bahçesaray, DEM Parti, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Hukuk, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçesaray Kayyum Atamasına Meclis'te Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Suriye Devlet Başkanı Esad’dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz
22:36 Suriye’de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor
21:20 Suriye’de Esad’a darbe iddiası Başkent Şam’da şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 01:26:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçesaray Kayyum Atamasına Meclis'te Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.