Bahçesinde ot biçen vatandaş anne ve yavru kirpilere rastladı - Son Dakika
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Yerel

Bahçesinde ot biçen vatandaş anne ve yavru kirpilere rastladı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir vatandaş, bahçesinde ot biçerken anne ve yavru kirpilere rastladı. Anne kirpi, yavrularını korumak için onların üstüne yatarak çalışmayı durdurdu. Vatandaş, canlılara zarar vermemek için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

05.07.2024 10:56
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde bahçesinde ot biçen vatandaş anne ve yavru kirpilere rastlayarak çalışmasını durdurdu. Yeri deşifre olan anne kirpi ise yavrularının üstüne yatarak onları korumaya çalıştı.

Söğütlü köyünde ikamet eden emekli öğretmen Ahmet Dülger, fındık bahçesini biçerken anne kirpi ve 2 yavrusu olduğunu fark ederek, çalışmayı durdurdu. Fındık ağacının dibinde otların arasında doğum yapan kirpi ise yuvası bozulmasına rağmen yavrularını bırakmadı. Dülger, vatandaşların tırpan yaparken dikkatli olmalarını, canlılara zarar vermemelerine dikkat çekti.

"Bahçeleri biçerken canlılara zarar vermemek gerekiyor"

Doğanın dengesini korumak istediğini söyleyen Ahmet Dülger, "Toprakla, böcekle, bahçeyle haşır neşir oluyoruz, güzel bir yaşam sürüyoruz. Bahçeleri biçerken vatandaşların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bilhassa fındık ağacının diplerinde yaşayan canlılar var. Kör yılan var, kirpi var" dedi.

Ot biçtiği sırada kirpilere rastladığını anlatan Dülger, "Dikkatli oldum, can kaybına sebebiyet vermedim. Bu tür işlerle uğraşan arkadaşların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Anız yakarken dikkatli olmak lazım. Bahçeleri biçerken canlılara zarar vermemek gerekiyor. Cenabı Allah her şeyi düzen içerisinde yaratmıştır. Bu dengeyi bozmamak için hiçbir canlıya zarar vermeden işlerimizi görmemiz gerekiyor" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçesinde ot biçen vatandaş anne ve yavru kirpilere rastladı - Son Dakika

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