Bahçeye giren yılanı itfaiye yakaladı
HATAY - Hatay'da bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.
Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde evin bahçesinde yılan gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yılan, insan yaşantısının uzak bir noktaya itfaiye ekipleri tarafından bırakıldı.
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