Bahreyn'de Saldırı Alarmı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından, İran bir kez daha ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Bahreyn'i hedef aldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı. Saldırılarla ilgili güncel gelişmelerin yalnızca resmi kanallardan takip edilmesi uyarısında bulunuldu. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. - MANAMA