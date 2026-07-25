Bahreyn'de Yeni Saldırı Alarmı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğunu duyurarak birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu bildirildi. Birçok bölgede sirenlerin çaldığı aktarılırken, halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı. İlgili bilgilerin resmi kanallardan takip edilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.