Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan eni havalimanı incelemesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen ve inşaatı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi'nin inşaat çalışmalarını ilk günden bu zamana kadar titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte inşaat çalışmalarında gelinen noktayı yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Bakan Akar, yeni Terminal Binası'nın Kayseri'ye çok büyük katkı sağlayacağını belirtirken, Başkan Büyükkılıç da, binanın modern mimarisiyle 6 bin yıllık köklü tarihi ile Anadolu'nun kalbinde adeta bir yıldız gibi parlayan Kayseri'ye çok yakışacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaatında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler alıp, değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu projeyi Kayseri'ye kazandıracak olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kayseri'nin Yeni Terminal Binası projesi çerçevesinde, iç hatlar terminal binası, dış hatlar terminal binası yenilemesi, güç merkezi binası, apron bariyer binası, 5 orta ve 1 büyük gövdeli uçağa hizmet edecek 50 bin metrekare ilave apron ve taksiyolu, giriş nizamiye binası ve yeni ARFF binası, altyapı imalatları, 5 adet köprü, 4 adet bagaj konveyörü ile iç ve dış hatlar toplam 60 bin metrekare terminal alanı yapım ve yenilemesi imalatlarından oluşacak. Projenin tamamlanmasıyla yeni havalimanı modern mimarisiyle Kayseri'nin yurt dışına çıkış kapısı halini alacak. - KAYSERİ