"İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , konuyla ilgili adli soruşturma başlatmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bakan Bozdağ Yahudi mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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