Bakan Çiftçi: Suç örgütlerine göz açtırmayacağız - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Suç örgütlerine göz açtırmayacağız

06.06.2026 16:08
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İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, suç örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, “İçişleri Bakanlığı olarak bizim en başta gelen görevimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmektir. Özellikle suç, suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor” dedi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, suç örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "İçişleri Bakanlığı olarak bizim en başta gelen görevimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmektir. Özellikle suç, suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çorum'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmasında Türkiye'nin son 24 yılda gerçekleştirdiği yatırımlara değinen Çiftçi, AK Parti iktidarlarının ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaptı.

"24 yıldır milletimizin emeğini, alın terini, bütçesini, enerjisini esere ve hizmete dönüştüren AK Parti iktidarıdır" diyen Bakan Çiftçi, "Yollar, hastaneler, barajlar, okullar, havalimanları, tüneller, köprüler, fabrikalar ve daha nice hizmetler siyaseti halka hizmet, halka hizmeti ise Hakk'a hizmet gören bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Ama bu eserlerden daha önemlisi bu millete yeniden özgüven kazandırılmıştır. Türkiye'nin önüne yeniden büyük hedefler konulmuştur. Artık kendi silahını üreten, kendi savaş gemisini yapan ve kendi uydusunu uzaya gönderen bir Türkiye var. Bölgesel ve küresel anlamda sözü dinlenen, mazlumların sesine ses veren, umudu olan bir Türkiye var. İşte bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Bu vizyonun lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu."

"HIZLI TREN PROJESİ DEVAM EDİYOR"

Ankara-Çorum hızlı tren projesinin devam ettiğine işaret eden Çiftçi, "Yapım çalışmalarının yüzde 35'i şu anda tamamlanmış durumdadır. İnşallah Allah tamamına erdirmeyi nasip etsin. Hizmetin hizmete açıldığını da hep beraber görmek hepimize nasip olsun. Bugün Sungurlu'muzda yükselen savunma sanayi yatırımları ise Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik hamlelerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİ ONURLU BİR GELECEK DEMEKTİR"

Türkiye'nin savunma yatırımlarına değinen Bakan Çiftçi, "Savunma sanayi sadece bir üretim meselesi değildir. Savunma sanayi bağımsızlık, milli egemenlik ve onurlu bir gelecek demektir. Sungurlu'da kurulan ve faaliyet gösteren savunma sanayi tesisleri hem Çorum ekonomisine hem de ülkemizin yerli ve milli savunma sanayine önemli katkılar sunmaktadır" diye konuştu.

"ÇORUM FUTBOL KULÜBÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'ne başarı dileyen Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Çorum adına hepimizi gururlandıran tarihi bir başarıya imza atan Çorum FK'yı da buradan tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Başta kulüp başkanımız olmak üzere bütün teknik ekibimizi, futbolcularımızı, yöneticilerimizi ve büyük Çorum taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Trendyol 1. Lig'de olduğu gibi Süper Lig'de de Çorum'un güzel başarılara imza atacağını, Süper Lig'de de tutunacağını canı gönülden niyaz ediyorum. Buna canı gönülden inanıyorum. İnşallah hep beraber güzel maçlara imza attığını da göreceğiz diye umut ediyorum."

"SUÇ ÇETELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru, mutluluğu ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Çiftçi, "İnşallah polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenlik teşkilatımızla milletimizin hukukunu korumak, kamu düzenini ve güvenliğini tahkim etmek bizim en önde gelen görevlerimizden birisidir. Çünkü İçişleri Bakanlığı olarak bizim en başta gelen görevimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmektir. Özellikle suç, suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Çorum'da burada açıkça ifade etmek istiyorum; uyuşturucu tacirlerine inşallah göz açtırmayacağız. Yeni nesil suç örgütlerine, suç çetelerine ve organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi daha da artıracağız. Polisimiz ve jandarmamız bundan sonra sahada daha fazla görünür, daha fazla sahada olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bakan Çiftçi: Suç örgütlerine göz açtırmayacağız - Son Dakika

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