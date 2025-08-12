Bakan Göktaş, Evlilik Öncesi Eğitim Programı Katılımcısının Nikahında Şahitlik Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük'te evlilik öncesi eğitim programına katılan bir çiftin nikah töreninde şahitlik yaptı.

Bir dizi ziyaretler kapsamında Karabük'e gelen Bakan Göktaş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı makamında ziyaret ederek kentte yürütülen sosyal hizmet projeleri ve geleceğe yönelik iş birlikleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından yürüyerek Kemal Güneş Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, burada vatandaşlarla sohbet etti. İl başkanlığında teşkilat mensuplarıyla toplantı yapan Bakan Göktaş, Evlilik Kredisinden faydalanan Fatmanur Satuk ile Yasin Özdal çiftinin nikah törenine katıldı.

Nikah şahidi olan Göktaş, "Siz de iki gün boyunca evlilik öncesi eğitim programına katıldınız. Aynı zamanda belediyemizin de çok farklı katkıları oldu. Aile Yılı'nda çok güzel bir çiftimizin evlilik törenini, evlilik akdini hep birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. İki gencimizi tekrar tebrik etmek istiyorum. Evlilik birlikte büyütülür, birlikte beslenir; tıpkı bir çiçek gibidir. ve bu evliliğin de güzel yarınlara benzer olacağına yürekten inanıyorum. Bir kez daha 'Hayırlı, uğurlu olsun' demek istiyorum" diyerek genç çifte mutluluklar dileyip evlilik cüzdanını takdim etti. - KARABÜK