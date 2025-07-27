Bakan Göktaş IDEF 2025'i Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret ederek stantları gezdi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da fuarı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından konuşma yapan Bakan Göktaş, ülke genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Biz de bakanlık olarak farklı alanlarda tüm vatandaşlarımıza psikososyal destekler sunuyoruz" dedi.

"Burada bu gelişmeleri görmekten çok mutluyuz"

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sözlerime başlarken bazı illerimizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Biz de bakanlık olarak farklı alanlarda tüm vatandaşlarımıza psikososyal destekler sunuyoruz. Orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Bugün 54 ülkeden bin 461 katılımcı var. 17'ncisi düzenleniyor. Bugün aslında ailelerin de katıldığı bir fuar. Gençlerin annelerin babaların ailelerin birlikte katıldığı bir fuar. Burada göğsümüzü kabartan gelişmeleri görmekten çok mutluyuz. Yeni gelişen teknolojileri burada görmek bizi gururlandırıyor. Burası savunma sanayi diplomasisi de yapan bir fuar. 33'ten fazla bakanın 270'ten fazla anlaşmanın imzalandığı çok nitelikli bir fuar" dedi.

"Aileler güçlü bir silahtır"

Bakan Göktaş sözlerinin devamında, "Burada gurur duyduğumuz gibi savunma teknolojisi ne kadar önemli ve caydırıcı ise bizler için aslında gördüğünüz gibi buradayız. Genç ve dinamik nüfus yapımız da çok kıymetli. Bu da bizim için caydırıcı bir unsur ve caydırıcı bir güç. Aileler güçlü bir silahtır aslında. Genç ve dinamik nüfusumuzu korurken aynı zamanda bunun da bir güç olduğunu vurgulamak istiyorum. Ailemizi her türlü tehdide karşı savunmak aslında ülkemizi de savunmaktır" diye konuştu.

"Belki de 20 sene sonra askere gidecek bulamayabiliriz"

Aile Yılı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız 2025 yılını Aile Yılı ilan etmişti. Aslında bu da ne kadar stratejik bir adım olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki 10 yılı da Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan etti. Doğurganlığımız hızlıca azalıyor ve nüfusumuz yaşlanıyor. Daha önce başka platformlarda söylemiştik doğurganlık böyle düşmeye devam ederse çok farklı sıkıntılarla başbaşa kalabiliriz. Belki de 20 sene sonra askere gidecek bulamayabiliriz. Fakat devlet bütün imkanlarıyla bu konuya çok önem veriyor. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bu konuyla ilgili de eylem planlarımız oluşturduk. Genç ve dinamik nüfus planımızı korumak oluşabilecek her türlü tehditlerden korumak adına çok önemli tedbirler alıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL