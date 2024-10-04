Bakan Göktaş: Kadın Cinayetlerine Sıfır Tolerans!

Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " İstanbul'da iki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da iki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanındayız" dedi. - ANKARA