Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş'tan bayramda birlik ve beraberlik vurgusu

20.03.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayram günlerinde sıcak ve samimi anların değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini aktararak "Ailecek kutladığımız ramazan bayramlarını çok özlüyoruz" dedi

Bakan Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı binasında İl Başkanı Ali Gümüş tarafından karşılandı. Yoğun katılımın olduğu programda partililer, bayram dolayısıyla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşarken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Program kapsamında partililer birbirleriyle bayramlaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramının aileler için hayırlı olmasını temenni etti.

Bayram günlerinde sıcak ve samimi anların değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini aktaran Göktaş, "Ailecek kutladığımız ramazan bayramlarını çok özlüyoruz. Yine Ramazan ayları bizim ailece vakit geçirdiğimiz, komşumuzun hatırını sorduğumuz önemli günler" dedi.

Göktaş, bayramların aile değerlerinin yeniden pekiştiği özel günler olduğunu belirtti.

Unutulan insani temasları yeniden hatırlamanın her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını anlatan Göktaş, "Bu kapsamda aslında bizim geleneğimizi sürdürmemiz, vatandaşımızın hayatına dokunurken aynı zamanda sevdiklerimizin de yanında olduğumuz, aile değerlerimizin yeniden pekiştiği önemli günler. Aslında aile değerlerimizi en kıymetli bir şekilde yaşadığımız günlerdeyiz. Bu günlerin bereketini unutmamamız lazım. Dijital çağdayız, bireyselliğin arttığı bir çağdayız ve maalesef bu temasları unutabiliyoruz, dolayısıyla bunlar çok kıymetli, insanlara dokunmak, elini sıkmak, bir kapısını çalmak bu komşuluk ilişkilerimiz içinde çok değerli aynı zamanda kendi değerlerimiz, milli değerlerimiz açısından da çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Orta Doğu'da önemli diplomatik çabaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu vurgulayan Göktaş, "Etrafımız ateş çemberi malumunuz. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ateşkesin bir an önce tesis edilmesi için çok yoğun diplomatik çabalar gerçekleştiriyoruz. Bu zor günlerde dahi oralarda sükunetin sağlanması ve herkesin barış ve huzur içerisindeki günlere kavuşması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah en yakın zamanda İran'da Orta Doğu'da sükunete erilir ve her bir insan huzur içerisinde savaşsız çatışmasız bir ortamda yaşar" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Diplomasi, AK Parti, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 17:02:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.