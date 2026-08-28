Bakan Göktaş'tan Mardin'de Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Mardin'de Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bakan Göktaş\'tan Mardin\'de Terörsüz Türkiye Vurgusu
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Bakan Göktaş, Mardin ziyaretinde terörsüz Türkiye için ailelerin önemini vurguladı ve yatırımları açıkladı.

Habere: Gülten AKGÜL

(MARDİN) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Terörsüz bir Mardin'in ne kadar geliştiğine, turizme ne kadar açık olduğuna şahit oluyoruz. Terörün karşısındaki en büyük gücümüz ailedir. Çünkü terör en çok aileleri etkiledi, parçaladı" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet projelerini yerinde incelemek ve yeni yatırımların açılışını gerçekleştirmek amacıyla Mardin'i ziyaret etti.

Temasları kapsamında Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Göktaş'a, Valilik makamındaki görüşmede Vali Tuncay Akkoyun'un yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bızkuş da eşlik etti.

Daha sonra  gazetecileri açıklama yapan Göktaş, Mardin'e yapılan yatırımları, Bakanlık projelerini ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, son 24 yılda Bakanlık olarak Mardin'e 40,1 milyar lira yatırım ve destek sunduklarını vurguladı. Mardin'de 29 kuruluşla hizmet verdiklerini kaydeden Göktaş, "17 Aile Destek Merkezimiz, 7 Kadın Kooperatifimiz ve 10 ÇATOM ile kadınlara mesleki beceriler kazandırıyoruz. Ayrıca 5 Sosyal Hizmet Merkezimizle hizmetlerimizi vatandaş odaklı ve erişilebilir bir şekilde sunmaya devam ediyoruz" dedi.

"AİLE VE GENÇLİK FONU İLE MARDİN'DE 7 BİN 600 GENCİMİZE DESTEK OLDUK"

Yeraltı zenginliklerini gençlerin yuva kurması için seferber ettiklerini bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde şu ana kadar 302 bin 972 genç çiftin başvurduğunu belirten Göktaş, "Mardin'de 7 bin 600 gencimizin yuva kurmasına destek olduk. Bu desteklerimizle dünya evine giren 480 çiftimizin Mardin'de 496 çocuğu dünyaya geldi" ifadelerini kullandı.

"TERÖR EN ÇOK AİLELERİ ETKİLEDİ, PARÇALADI"

Mardin'in terörden geçmişte en çok etkilenen illerden biri olduğunu kaydeden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah barışın kalıcı olduğu, hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kuracağız. Anneler için huzur, babalar için güven, gençlerimiz için daha aydınlık bir gelecek sunan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ortak irademizle katkı sunmayı sürdüreceğiz. Terörsüz bir Mardin'in ne kadar geliştiğine, turizme ne kadar açık olduğuna şahit oluyoruz. Terörün karşısındaki en büyük gücümüz ailedir. Çünkü terör en çok aileleri etkiledi, parçaladı. Bundan sonraki süreçte, el birliğiyle güçlü bir Türkiye'yi güçlü ailelerimizle kurmaya devam edeceğiz. Evlatlarımıza güvenli bir gelecek bırakacak, ülkemizin tüm kaynaklarını kalkınmaya, gelişmeye ve refaha yöneltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Türkiye, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Göktaş'tan Mardin'de Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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