Bakan Güler, BAE Genelkurmay Başkanı\'nı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. - ANKARA
