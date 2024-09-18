Bakan Güler, Gazi Kemalettin Şahin’i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Bakan Güler, Gazi Kemalettin Şahin’i Ziyaret Etti

Bakan Güler, Gazi Kemalettin Şahin’i Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazi Kemalettin Şahin ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

18.09.2024 07:45
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazi ve ailesine ziyarette bulundu.

Bakan Güler, iç güvenlik gazisi Kemalettin Şahin ve ailesiyle evinde bir araya geldi. 1994 yılında vatani görevini yaparken Şırnak'ın Geçitboyu'nda yürütülen operasyonda mayına basarak sol ayağını kaybeden Kemalettin Şahin'e evinde ziyarette bulunan Bakan Güler, Şahin'e Türk bayrağı işlemeli tablo hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden gazi Şahin, Bakan Güler'e göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Bir süre gazi ve ailesiyle sohbet eden Bakan Güler, buradaki ziyaretini tamamlayarak sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıda bir araya geldi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Güler, Gazi Kemalettin Şahin’i Ziyaret Etti - Son Dakika

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