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Bakan Güler: "Sarıkamış Harekatı, tarihe geçen fedakar Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır" - Son Dakika
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Bakan Güler: "Sarıkamış Harekatı, tarihe geçen fedakar Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın vatan aşkı ve fedakarlıkla dolu bir destan olduğunu belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle anıp, Türk ordusunun bugün de ülkenin güvenliği için mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Güler: "Sarıkamış Harekatı, tarihe geçen fedakar Mehmetçik\'in ölümsüz destanıdır"
07.01.2024 - 10:35,
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Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'na ilişkin "Sarıkamış Harekatı; vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini, keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı, kendisine kefen edinen ve vatana adanmışlık abidesi olarak tarihe geçen fedakar Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan Türk askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirterek, "Sarıkamış Harekatı; vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini, keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı, kendisine kefen edinen ve vatana adanmışlık abidesi olarak tarihe geçen fedakar Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır. Kahraman Türk askerinin eşsiz vatan sevgisi ve üstün disiplin anlayışıyla zorluklara ve yokluklara tahammülünün simgesi olan Sarıkamış Harekatı, asil Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumak için neleri göze alabileceğini de en açık şekilde göstermiştir. Sarıkamış'ta ebediyete yürüyen aziz şehitlerimiz; vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, milli bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli sembolleridir. Onların göğüslerini siper ederek yazdığı kahramanlık destanı, hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin vicdanında ve hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum"

Öte yandan, Sarıkamış Harekatı'nın başta harp prensipleri ile muharebe sevk ve idaresi olmak üzere askeri açıdan üzerinde durulması gerektiğini ve ders alınması gereken tarihi bir hadise olduğunu kaydeden Güler, "Bu çerçevede şanlı Türk ordusu, vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa, bugün de atalarımızdan aldığı ilhamla ve tarihten aldığı ibret ve tecrübeyle, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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