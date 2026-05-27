Bakan Güler Selimiye Camii\'nde Bayram Namazı Kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde bayram namazını kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı programı kapsamında Edirne'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabah saatlerinde Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde bayram namazını eda etti. Namazın ardından camide vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Bakan Güler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da eşlik etti. - EDİRNE