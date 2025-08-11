Bakan Işıkhan: Sosyal Haklarda İyileştirme Önemli - Son Dakika
11.08.2025 15:04
Çalışma Bakanı Işıkhan, sosyal hakların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her zaman söylediğimiz gibi özlük ve sosyal haklarda iyileştirmelerin yapılmasının önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolları tekliflerinin müzakere toplantısına katıldı.

"Özlük ve sosyal haklarda iyileştirmelerin yapılmasının önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum"

Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Her zaman söylediğimiz gibi özlük ve sosyal haklarda iyileştirmelerin yapılmasının önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Hep birlikte istişare içerisinde talepler dile getiriliyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi kapımızın her zaman açık olduğunu vurgulamak istiyorum. Görüşmelerimizin tekrar hayırlı olmasını Yüce Rabbimden diliyorum" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, sözleşmenin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmeden masada imzalanmasını temenni ederek, şartlar doğrultusunda gerekli tasarrufun kullanılacağına vurgu yaptı. Bakan Işıkhan, "Hepimiz kamu personelimizin refahını artırmayı amaçlıyoruz. Bu süreçleri bu çerçevede gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Büro Memurları Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve kamu kurumu ve sendika temsilcileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Kamu, Son Dakika

