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Bakan Memişoğlu Bayburt'ta

BAYBURT - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaretler için Bayburt'a geldi.

Bayburt Valiliği önünde karşılanan Bakan Memişoğlu, kendisini karşılayan kalabalıkla tokalaştıktan sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik makamına geçen Memişoğlu, burada basına kapalı şekilde görüşme gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu, daha sonra Bayburt Belediyesini ziyaret etmek için Bayburt Valiliğinden ayrıldı.