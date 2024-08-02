Bakan Memişoğlu Bayburt'ta - Son Dakika
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Yerel

Bakan Memişoğlu Bayburt'ta

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bayburt'a ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. Bayburt Valiliği önünde karşılanan Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Bayburt Belediyesini ziyaret etmek üzere Valilikten ayrıldı.

02.08.2024 22:25
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Bakan Memişoğlu Bayburt'ta

BAYBURT - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaretler için Bayburt'a geldi.

Bayburt Valiliği önünde karşılanan Bakan Memişoğlu, kendisini karşılayan kalabalıkla tokalaştıktan sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik makamına geçen Memişoğlu, burada basına kapalı şekilde görüşme gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu, daha sonra Bayburt Belediyesini ziyaret etmek için Bayburt Valiliğinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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