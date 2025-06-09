Bakan Osman Aşkın Bak: "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmetle andı.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek üzere okuldan arkadaşlarıyla ayrılmıştı. Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olan Aybüke Yalçın'ı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehadetinin yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile andı.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Vatan sevgisini ve fedakarlığını gençlerimize miras bırakan Aybüke öğretmenimizin aziz hatırası daima kalbimizde yaşayacak. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." - ANKARA