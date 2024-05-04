Bakan Özhaseki, depremzedeleri yeni evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Bakan Özhaseki, depremzedeleri yeni evlerinde ziyaret etti

Bakan Özhaseki, depremzedeleri yeni evlerinde ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da depremzedelerin yeni yuvalarını ziyaret etti. Anne Fatma Sema Özgür ve oğlu Mehmet Bozkurt Özgür, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerinde Bakan Özhaseki'yi ağırladı. Bakan, aileyle sohbet ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti. Ziyarette, çocuklarla da konuşan Bakan, eğitimlerine devam etmelerini ve başarılı olmalarını istedi.

04.05.2024 17:00
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya temasları sırasında, Yeşilyurt İlçesi'nde bulunan 39 yıllık binadaki evlerinde depreme yakalanan Anne Fatma Sema Özgür ve oğlu Mehmet Bozkurt Özgür'ü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İkizce'de yapılan yeni yuvalarında ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 39 yıllık binadaki evlerinde depreme yakalanan Anne Fatma Sema Özgür ve oğlu Mehmet Bozkurt Özgür'ü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İkizce'de yapılan yeni yuvalarında ziyaret etti.

Depremin üzerinden geçen bir yıl içerisinde yeni yuvalarına kavuşan Fatma Sema Özgür, Bakan Mehmet Özhaseki'yi yeni yuvalarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Aile ile birlikte çay içip sohbet eden Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını da iletti. Bakan Mehmet Özhaseki, "Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Eviniz çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla oturun" dedi.

Anne Fatma Sema Özgür, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerini çok beğendiklerini dile getirerek Bakan Özhaseki'ye, "Allah sizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Sayenizde çok iyiyiz. Canla başla çalışıyorlar. İşleriniz rast gelsin" ifadesini kullandı.

Bakan Mehmet Özhaseki, ziyarette Mehmet Bozkurt Özgür'ün iki çocuğundan üniversite sınavına hazırlanan Beren ve 8'inci sınıf öğrencisi Osman Efe ile de sohbet etti.

Bakan Özhaseki, Osman Efe'den, "Tablete takılıp, dersleri aksatmak yok" diyerek söz aldı. Bakan Mehmet Özhaseki, hemşirelik bölümünü okumak istediğini söyleyen Beren'e ise, "Çok çalışmalısın. Hiçbir başarı tesadüfen gelmez. İnşallah istediğin bölümü tutturursun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Özhaseki, depremzedeleri yeni evlerinde ziyaret etti - Son Dakika

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