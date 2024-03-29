Bakan Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Bakan Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Bakan Özhaseki, Kütahya\'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu ve AK Parti ve MHP teşkilatlarının seçim stantlarını ziyaret etti. Programın sonunda vatandaşlara fidan dağıtan Bakan Özhaseki, Cuma namazını Kütahya Ulu Cami'de kıldıktan sonra Tavşanlı ilçesine doğru yola çıktı.

29.03.2024 17:34  Güncelleme: 17:37
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Bakan Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

KÜTAHYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Mehmet Özhaseki, Vali Musa Işın, milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. İki günlük Kütahya programının ikinci gününde, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret eden Bakan Özhaseki, Kütahya'nın genel durumu hakkında bilgiler aldı, istişarelerde bulundu. Vali Musa Işın ve İl protokolü ile görüşmesinin ardından, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının seçim stantlarını ziyaret eden Bakan Özhaseki, programın sonunda vatandaşlara fidan dağıttı. Bakan Mehmet Özhaseki, Cuma namazını Kütahya Ulu Cami'de kılarak miting yapmak üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine doğru yola çıktı.

(ŞEN-EFE-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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