Bakan Tekin, Erzurum\'da Öğrencilerle Bayram Coşkusu Yaşadı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bayram tatili için geldiği memleketi Erzurum'da sürpriz bir okul ziyareti gerçekleştirdi.

Kurban bayramı tatili için Erzurum'a gelen Bakan Tekin, bugün sabah saatlerinde Yakutiye ilçesinde bulunan Celal Akın İlköğretim okulunu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Beraberinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte okulu ziyaret eden Bakan Tekin öğrencilere bayram şekeri dağıttı.

Bu arada okulda görevli öğretmen Nermin Altun'un doğum gününü sürpriz bir şekilde kutlayan Bakan Yusuf Tekin öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Meslek hayatında böyle bir kutlamayı ilk kez yaşadığını ifade eden Öğretmen Nermin Altun, "Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sürpriz bir kutlama oldu. Çok mutlu oldum" diye konuştu. - ERZURUM