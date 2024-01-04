Bakan Tekin öğrencilerle buluştu, öğretmenlerin önerilerini dinledi

KASTAMONU - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu'da bir ilkokulda öğrencilerle bir araya gelip, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. İlk olarak Kastamonu Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, daha sonra il merkezinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları gezen Bakan Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Bakan Tekin öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.