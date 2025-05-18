Bakan Tekin Tuzla\'daki Okulu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 16 Mayıs günkü İstanbul programı çerçevesinde Tuzla Atatürk İlkokulunu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, okulun bayrak törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tuzla'da bulunan Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenci ve öğretmenler Bakan Tekin'i çiçekle karşıladı. Okulun bayrak törenine katılan Tekin, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaret çerçevesinde, okulun İyilik Kulübü Başkanı olan öğrenci Almira Ayabakan ve kulüp üyesi öğrenciler, yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Tekin'e bilgi verdi. Öğrenciler, kulüp faaliyetleri çerçevesinde hazırladıkları "Minik Kalemlerden İnciler" adlı kitabı Bakan Tekin'e hediye etti. Ayrıca, faaliyetlerine ilişkin afişleri de sunarak çalışmaları hakkında detaylar aktardılar.

Kulüp Başkanı Almira Ayabakan, Bakan Tekin'in "Projenize destek olmak için benden istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, "Eğitim hayatımız boyunca bu kulübün faaliyetlerini devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz" diyerek taleplerini iletti. Bakan Tekin, bu isteğe "Memnuniyetle..." diyerek destek sözü verdi ve kendilerine başarılar diledi.

Okulun seramik atölyesini de ziyaret eden Bakan Yusuf Tekin, burada yapılan çalışmaları inceledi ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek öğrencileri tebrik etti. Ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Öğretmenler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek bakana teşekkür etti. Ziyaretinin sonunda okulun bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğrencilere iyi tatiller diledi, velilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL