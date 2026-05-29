Bakan Uraloğlu, memleketi Trabzon\'da hemşehrileri ile bayramlaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinin huzur içerisinde geçtiğini belirterek, memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşların güvenli seyahati için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bayramlaşma programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nı memleketimiz Trabzon'umuzda geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin geleneksel düzenlemiş olduğu bayramlaşma merasiminde hemşehrilerimizle buluştuk. Bayramlar birlik beraberliği kardeşliğin pekiştiği zamanlardır. Bayram teslimiyettir. Hz. İbrahim'in inancıdır, Hz. İsmail'in kayıtsız şartsız teslimiyetidir. Biz de Rabbimize bu anlamda teslimiyet yaklaşımı içerisinde Kurban Bayramımızı idrak etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Ülkemizin genelinde huzur içerisinde geçen bir bayram var" diyen Bakan Uraloğlu, "Bayramları huzur içerisinde geçirmeye varsa küskünlüklerimiz, dargınlıklarımız onları da ortadan kaldırmaya inşallah vesile kılacağız. Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız var. Biz her türlü önlemi almıştık. Geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Ekiplerimiz yollarda. Vatandaşlarımıza kurallara, kaidelere uyarak gidecekleri yere sağ salim gitmelerine gayret edeceğiz. Rabbim nasip etsin inşallah. Allahu Teala bizleri tekrar güzel bayramlarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah buluştursun. Başta Gazze olmak üzere Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki kardeşlerimizin de kurtuluşuna, özgürlüğüne vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TRABZON