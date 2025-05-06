Bakan Yardımcıları Afyonkarahisar\'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, bir dizi ziyaret kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.

Ziyaret programı çerçevesinde, Bakan Yardımcıları Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Şehre yapılması değerlendirilen projelerin konuşulduğu ziyarette güncel projeler ve bakanlıklar arası iş birliği konuları ele alındı. - AFYONKARAHİSAR